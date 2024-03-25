Водитель пострадал в перевернувшейся «Ладе»

В ГИБДД сообщили подробности о происшествии 24 марта в Перемышльском районе.

По предварительным данным, 38-летний водитель «Лады» не справился с управлением и съехал в кювет рядом с деревней Сильково на дороге между Перемышлем и трассой М3 «Украина».

В больницу попал сам автомобилист.

Отметим, что изначально сообщалось, что «Лада» перевернулась после столкновения с «Хендаем».