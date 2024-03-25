Две машины столкнулись в Перемышльском районе

Авария произошла в черте деревни Сильково около 10:30 24 марта, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, там не смогли разъехаться водители «Хендая» и «Лады».

Один человек пострадал. Сейчас устанавливаются точные обстоятельства.