В Калужской области пропал 25-летний мужчина

Последний раз Евгения Овчинникова видели 20 марта, сообщили утром в понедельник в добровольческом отряде «ЛизаАлерт».

Мужчина исчез в Бабынино. На данный момент нет информации о том, где он находится.

Рост этого человека – 165 сантиметров. Телосложение плотное, лысый. Был в черной куртке, черных брюках.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.