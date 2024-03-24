В Калужской области пропали две пенсионерки

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили о двух пропавших женщинах. Обе могут находиться на территории Калужской области.

Первая пропавшая – Александра Моисеенкова (Соколова). Ее ищут с 24 марта. Последний раз 90-летнюю женщину видели в Воротынске.

Рост женщины 157 сантиметров. Волосы седые, глаза карие. Телосложение нормальное.

Она была одета в бордовую куртку, серое платье, на голове была белая шапка. На ногах у женщины были.

Она нуждается в медицинской помощи.

Вторая пропавшая – 77-летняя Александра Лобанова. Она пропала 23 марта в Малоярославце.

Ее рост 160 сантиметров. Глаза у женщины карие, волосы бордового цвета. Телосложение нормальное.

Она была одета коричнево-черную дубленку, синий свитер, темно-серые брюки. На голове у Александры была серая шляпа.



