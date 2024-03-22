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Калужанам удалось выбраться из «Крокус Сити Холла», когда началась стрельба

Дмитрий Ивьев , Фото: Алексей Бойков.
Опубликовано: 22.03.2024 23:54 0 514
Калужанам удалось выбраться из «Крокус Сити Холла», когда началась стрельба

На концерте группы «Пикник» вечером 22 марта должен был присутствовать руководитель транспортной компании из города Киров Калужской области Алексей Бойков.

- Я его так ждал, концерт группы «Пикник» с симфоническим оркестром, круто же, а через 2 минуты шок, - рассказал он уже после того, как выбрался из концертного зала.

На данный момент Алексей находится в безопасности. Об этом он сообщил в комментарии для КП40.

По официальным данным ФСБ, в результате теракта погибли 40 человек, еще около 100 пострадали.

Дмитрий Ивьев , Фото: Алексей Бойков.
Опубликовано: 22.03.2024 23:54 0 514
Тэги: происшествие
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