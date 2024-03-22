Калужанам удалось выбраться из «Крокус Сити Холла», когда началась стрельба

На концерте группы «Пикник» вечером 22 марта должен был присутствовать руководитель транспортной компании из города Киров Калужской области Алексей Бойков.

- Я его так ждал, концерт группы «Пикник» с симфоническим оркестром, круто же, а через 2 минуты шок, - рассказал он уже после того, как выбрался из концертного зала.

На данный момент Алексей находится в безопасности. Об этом он сообщил в комментарии для КП40.

По официальным данным ФСБ, в результате теракта погибли 40 человек, еще около 100 пострадали.