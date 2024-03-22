Занятия 23 марта отменили вузы и колледжи Калужской области

Об этом в ночь на субботу сообщили в правительстве региона.

- По рекомендации Минобрнауки России высшие учебные заведения региона 23 марта отменяют массовые мероприятия и переводят занятия в дистанционный формат, - говорится в официальном комментарии. - В техникумах и колледжах региона также не будет очных занятий.

Ранее об отмене всех массовых мероприятий в области 23-24 марта рассказал губернатор Владислав Шапша.

В пятницу в московском «Крокус Сити Холле» произошла стрельба перед концертом группы «Пикник». На данный момент официально сообщается о 40 погибших.