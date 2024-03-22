В калужском университете отменили все занятия 23 марта

Корпуса КГУ в субботу будут закрыты, сообщили в официальном сообществе учебного заведения.

- Занятия будут перенесены в соответствии с расписанием, - прокомментировали в университете.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал об отмене всех массовых мероприятий в регионе на 23-24 марта в связи с терактом в московском «Крокус Сити Холле», где погибли, по официальным данным, 40 человек. Стрельба началась перед концертом группы «Пикник».