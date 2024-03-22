Губернатор Калужской области выразил соболезнования в связи с терактом

- Теракт в Подмосковье чудовищен, - заявил Владислав Шапша вечером в пятницу, 22 марта. - Такое могли совершить только нелюди. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Калужская область скорбит вместе с вами.

По предварительным данным, погибли 40 человек, еще 100 пострадали. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел перед концертом группы «Пикник».

В Калуге на 23-24 марта отменили все массовые мероприятия.