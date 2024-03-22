В Калуге отменили все массовые мероприятия из-за теракта в Москве

Вечером в пятницу, 22 марта, об этом заявили в городской управе.

- Все мероприятия отменены, - говорится в официальном сообщении.

В горуправе уточнили, что речь идет о событиях в субботу и воскресенье, 23-24 марта.

Напомним, в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве в пятницу произошла стрельба. По официальным данным, погибли 40 человек, пострадали еще 100. В здание начался пожар.