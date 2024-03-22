Власти Калуги выразили соболезнования в связи с терактом в Москве

Вечером в пятницу, 22 марта, сообщение в соцсетях опубликовал городской голова Дмитрий Денисов.

- Ужасная трагедия произошла сегодня в ТЦ «Крокус-Сити», - заявил он. - Соболезную родным и близким погибших. Калужане скорбят вместе с вами.

Ране «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ сообщило, предварительно, о 40 погибших и более 100 пострадавших в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник». Здание концертного зала охвачено пожаром.