Калужанин на «Логане» гнал по встречке на Киевской трассе

Видео выложил в сети очевидец. По его словам, пожилой водитель «Рено» ехал со скоростью около 100 км/ч.

Автомобилист при этом включил аварийку. По всей видимости, он не там свернул и двигался по встречке до ближайшего съезда.

В пятницу, 22 марта, в управлении МВД по Калужской области нам сообщили, что нарушителя нашли. Сейчас проводится проверка.