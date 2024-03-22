Жилой дом сгорел в Товарково

Пожар произошел в ночь на пятницу, 22 марта, на улице Дзержинского, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Дом практические полностью выгорел. Огонь также повредил гараж и находившийся внутри автомобиль.

Из людей никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.