Депутаты рассмотрели вопрос организации движения общественного транспорта на территории Калуги

20 марта состоялось заседание Городской Думы.
В настоящее время транспортное обслуживание населения осуществляется муниципальным предприятием «Управление калужского троллейбуса» и семью коммерческими организациями. Действует 79 муниципальных маршрутов: 11 троллейбусных и 68 автобусных, из них 33 муниципальных и 35 коммерческих. На маршрутах работает 581 единица подвижного состава: 75 троллейбусов и 506 автобусов, из них муниципальных – 141, коммерческих – 365.
В 2018 году в Калуге началась транспортная реформа, предусматривающая замену транспорта малой вместимости на транспорт средней и большой вместимости, оптимизацию маршрутной сети, выработку единого расписания движения.
В 2019 – 2020 годах было приобретено в лизинг 60 единиц новых автобусов для обслуживания маршрутов Северного направления. Дополнительно закуплено 7 автобусов средней вместимости для обслуживания социально значимых маршрутов. В прошлом году по федеральному инвестиционному проекту и за счет средств специального казначейского кредита город приобрёл 135 новых автобусов большой и средней вместимости.
В 2023 году начался второй этап транспортной реформы, затрагивающий Правобережье. В настоящее время проводится мониторинг ситуации на маршрутах, опросы в социальных сетях, принимаются жалобы и предложения жителей по улучшению работы муниципального транспорта. Ежедневно мониторится ситуация на остановочных пунктах при помощи камер сети «Безопасный город». Общий интервал движения транспорта составляет порядка 2-5 минут.
Как пояснил директор МУП «Управление калужского троллейбуса» Вадим Витьков, ключевыми проблемами остаётся нехватка водителей и их постоянные переработки, отсутствие подходящей базы, высокий износ троллейбусов и отсутствие выделенных полос для общественного транспорта.
Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев затронул вопрос перехода водителей, ранее работавших в частных структурах в штат муниципального предприятия.
По словам Вадима Витькова, МУП УКТ необходимо набрать ещё 120 водителей. На предприятие приходят и бывшие сотрудники частных перевозчиков, но принимают на работу далеко не всех: некоторые не готовы соблюдать нормы и правила, установленные в МУПе, также среди них довольно много ранее судимых.
Городской Голова Дмитрий Денисов сообщил о достигнутой с ДОСААФ договоренности, в рамках которой будет осуществляться подготовка водителей общественного транспорта.
Также был затронут вопрос строительства нового депо. Существующее перегружено, оно рассчитано на 120 единиц техники, но фактических обслуживает порядка 300. В настоящее время сформирован земельный участок на Правобережье, предполагается использование проектов и наработок, реализованных в Москве и Московской области. На строительство нового депо потребуются значительные средства, порядка 2 – 3 миллиардов рублей. Реализовать проект руководство города рассчитывает за счёт участия в федеральных программах.
- Долгие годы большая часть рынка пассажирских перевозок находилась в руках частного бизнеса, теперь предстоит большая работа по наведению порядка в этой сфере. Реализованы два этапа транспортной реформы, достигнуты положительные результаты: муниципальный перевозчик соблюдает расписание, обновляется подвижной состав, у калужан появилась возможность передвигаться на общественном транспорте в вечернее время, необходимо продолжить реализацию программы и проработать все проблемные моменты, – подвёл итоги обсуждения Юрий Моисеев.
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