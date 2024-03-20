Четыре человека пострадали в перевернувшемся «Опеле»

Авария произошла в Кировском районе вечером во вторник, 19 марта.

Как рассказали в ГИБДД, 19-летний водитель легковушки на дороге между Кировом и Шайковкой превысил скорость и съехал в кювет, где машины перевернулась.

В больницу попал сам автомобилист, а также три его пассажира: 19-летняя девушка и парни 19 и 22 лет.