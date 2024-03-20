В Калуге выстрелом пробили водонапорную башню

Об утечке в деревне Жерело писали в социальных сетях местные жители. Люди удивились, что потекла башня, которую поставили всего год назад.

- Однако вовсе не технические особенности металла стали причиной утечки воды – при обследовании ствола башни специалисты обнаружили отверстие, очень схожее с отверстием от выстрела в объект, - рассказали 20 марта в водоканале. - Свои предположения сотрудники службы безопасности водоканала выразили в письменном заявлении в правоохранительные органы.

По информации коммунальщиков, это не единственный подобный случай в Калужской области.