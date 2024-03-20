Трое калужан за день пострадали из-за упавших с крыш льдин

Все происшествия зафиксированы во вторник, 19 марта, сообщил министр здравоохранения области Константин Пахоменко.

Пострадавших доставили в больницы. Один из них находится в Анненках в тяжелом состоянии - по всей видимости, речь о случае на улице Суворова, где наледь с крыши военкомата упала на 26-летнего мужчину, ведется расследование уголовного дела.

Всего с начала года в области восемь человек пострадали из-за падения снега и льда с крыш. Шесть из них – в Калуге, по одному – в Кирове и Обнинске. Среди пострадавших двое детей.

- Сейчас погода стремительно меняется, наступила оттепель. Будьте внимательны и осторожны! Предупредите детей об опасности! – прокомментировал Пахоменко.