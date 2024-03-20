В Калуге возбудили уголовное дело после падения льда с крыши военкомата на человека

Как мы уже рассказывали, инцидент произошел вечером 19 марта на улице Суворова.

Наледь с крыши бывшего Малютинского приюта, в котором сейчас располагается военный комиссариат, упала на шедшего по тротуару 26-летнего мужчину.

Пострадавшего увезли в больницу. Тяжесть его травм устанавливается.

В прокуратуре Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела.

Ситуацию также прокомментировали в Следственном комитете. Следователи опрашивают свидетелей, изымают документы, назначена судебно-медицинская экспертиза.