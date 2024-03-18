В перевернувшейся машине в Калуге пострадал 27-летний мужчина

Как мы уже рассказывали, днем 17 марта на обходе Калуги недалеко от Жерело врезался в столб и перевернулся автомобиль «Иж». Подробности об этом происшествии в понедельник рассказали в ГИБДД.

27-летний мужчина за рулем легковушки ехал в сторону Москвы и не справился с управлением.

С травмами автомобилиста увезли в больницу.