32-летний мужчина пострадал в перевернувшемся «Опеле»

В полиции рассказали подробности о ДТП, которое произошло 15 марта в Козельском районе.

Утром в этот день 32-летний водитель «Опеля Корса» двигался в сторону Козельска по дороге Оптина Пустынь - Нижние Прыски - Сосенский – Шепелево, не справился с управлением и съехал в кювет.

Машина перевернулась. Сам автомобилист с травмами попал в больницу.