Пятый за сутки беспилотник сбили над Калужской областью

В воскресенье днем губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что в Спас-Деменском районе силами ПВО был сбит беспилотник самолётного типа.

- Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - заверил губернатор.- На месте уже работает оперативная группа.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье в регионе сбили три беспилотника, четвертый был уничтожен над Калугой силами ПВО рано утром.