В Калуге автомобиль влетел в столб и перевернулся

В воскресенье около 14:30 в Калуге на 15 км трассы Р-132 произошло серьезное ДТП, сообщает ГУ МЧС,

Автомобиль «ИЖ 2715» врезался в столб и вылетел в кювет, где перевернулся.

В ДТП пострадал водитель авто, ему понадобилась помощь медиков. Машину сильно помяло.

Тяжесть травм пострадавшего и причины ДТП уточняются.