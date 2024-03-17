В Калуге на Силикатном горела «Пятнашка»

В пятницу, 15 марта, в Калуге на Силикатном загорелся автомобиль, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Предварительно, около двухчасов дня на улице Гурьянова загорелся багажник припаркованного автомобиля. Люди не пострадали.

В причинах пожара разбираются специалисты.