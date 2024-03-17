Беспилотник сбили в Калуге

В воскресенье утром, 17 марта, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Калуге ПВО сбили беспилотник.

- Сегодня утром на окраине Калуги силами ПВО был уничтожен БПЛА, - говорит губернатор. - Жертв и разрушений нет. На месте работает оперативная группа.