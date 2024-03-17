Над калужской областью сбили три беспилотника

В ночь на воскресенье, 17 марта, в Кировском районе сбили три БПЛА. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его словам, из людей никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры нет. Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа.

В предыдущий раз беспилотник сбили 15 марта.