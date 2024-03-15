Калуга Обнинск
Главная Новости Происшествия
История Калуги Статьи Медсправочник Клиника года - 2024 Коммунальный рейтинг

Подробности об атаке беспилотников на Калужскую область рассказал губернатор

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.03.2024 14:57 1 1891
Подробности об атаке беспилотников на Калужскую область рассказал губернатор

Инцидент произошел в ночь на 15 марта в поселке Полотняный Завод Дзержинского района.

- Оперативная группа закончила осмотр места падения четырех вражеских БПЛА, которые сегодня ночью пытались атаковать одно из предприятий области, - заявил Владислав Шапша. - Один БПЛА был сбит средствами ПВО, три остальных были подавлены средствами РЭБ. Два из них упали на территории предприятия, один взорвался над предприятием, не причинив ему серьезных повреждений. 

Он подчеркнул, что предприятие продолжает свою работу.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.03.2024 14:57 1 1891
Тэги: происшествие бпла
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Свыше 130 тысяч калужан пользуются современными онлайн-сервисами Калужской сбытовой компании
Люблю тебя, Петра творенье: премьера культурной комедии «Всё ОК» состоится 20 марта на Wink.ru
Эксперты Новикомбанка рассказали о льготных программах для поддержки МСП в Казани
«Ростелеком» приглашает принять участие в VIII Всероссийском семейном IT-марафоне
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Актуальные способы получить ПМЖ в Европе для россиян
Регулирование криптовалюты в России: на каком этапе находимся
Что нужно сделать для ремонта генератора и стартера

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru