Подробности об атаке беспилотников на Калужскую область рассказал губернатор

Инцидент произошел в ночь на 15 марта в поселке Полотняный Завод Дзержинского района.

- Оперативная группа закончила осмотр места падения четырех вражеских БПЛА, которые сегодня ночью пытались атаковать одно из предприятий области, - заявил Владислав Шапша. - Один БПЛА был сбит средствами ПВО, три остальных были подавлены средствами РЭБ. Два из них упали на территории предприятия, один взорвался над предприятием, не причинив ему серьезных повреждений.

Он подчеркнул, что предприятие продолжает свою работу.