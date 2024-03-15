Четырехлетнюю девочку на вертолете доставили в больницу Калуги

Малышку срочно понадобилось перевезти из Людиново, сообщил главный врач местной больницы Илья Соваков.

- Поступила с обострением заболевания, - рассказал нам Соваков. - Поздно родители обратились, состояние было тяжелое. Как только ребенок к нам поступил, осмотрели и вызвали вертолет.

Напомним, санавиация используется в Калужской области для экстренных случаев.