Шестилетний мальчик попал под микроавтобус в Людиново

Авария произошла около 19:35 в четверг у дома №3 на улице Щербакова.

По предварительным данным, ребенок без сопровождения родителей перебегал проезжую часть недалеко от перехода и попал под колеса «Мерседеса».

С травмами мальчика увезли в больницу, рассказали в ГИБДД.