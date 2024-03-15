Женщина вышла на дорогу под колеса «Лады»

Авария произошла на дороге Воротынск - Опытная Станция около 17:00 в четверг, 14 марта, сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным, 34-летний водитель «Гранты» ехал со стороны трассы М3 и сбил 67-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть не по переходу.

Пострадавшая попала в больницу.