Стали известны причины массового ДТП в Калуге

Три машины столкнулись днем 14 марта на перекрестке улицы Вишневского и подъездной дороги от трассы М3 «Украина».

О причинах аварии в пятницу сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 75-летний водитель «Шкоды» ехал со стороны Мстихино, не соблюдал дистанцию и врезался в попутный «БМВ».

После этого «Шкода» отлетела на встречную полосу и столкнулась с «Ладой Гранта», а «БМВ» врезался в ограждение.

Травмы получил 25-летний водитель «БМВ». Помощь ему оказали на месте.