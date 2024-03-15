Стала известна цель беспилотников в Калужской области

Как мы уже писали, в пятницу, 15 марта, регион атаковали беспилотники.

По данным телеграм-канал «База» они направлялись в сторону нефтеперерабатывающего предприятия «Первый Завод».

Дроны были подавлены, но один из них задел трубу и взорвался, «после чего начался пожар, который быстро был локализован», сообщает «База».