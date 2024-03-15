В Кирове сбили пешехода

Сейчас выясняются точные обстоятельства.

По предварительным данным, «Дэу Нексия» сбила человека на улице Суворова.

Сообщение о ДТП поступило примерно в 6 утра.

Авария произошла утром в пятницу, 15 марта, рассказали в МЧС.

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