Пробка в Анненках образовалась из-за аварии с тремя машинами

Как мы уже рассказывали, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» в районе перекрестка с улицей Вишневского днем 14 марта образовались большие пробки.

Причиной этому стало ДТП с тремя легковыми автомобилями, рассказали в МЧС.

Там столкнулись «БМВ», «Шкода» и «Лада».

По предварительным данным, пострадал один человек. К 14:30 пробка уже рассосалась, разбитые машины убрали с проезжей части.