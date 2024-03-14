Авария парализовала движение в Анненках

ДТП произошло днем 14 марта на перекрестке подъездной дороги от трассы М3 «Украина» и улицы Вишневского.

Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

По сообщению очевидцев, пробки образовались в обе стороны. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.