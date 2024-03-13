Пострадавшей в ДТП женщине выплатили 800 тысяч рублей

Авария произошла в Дзержинском районе.

По решению суда, компания-грузоперевозчик, водитель которой был виновником происшествия, должна была выплатить пострадавшей 800 тысяч рублей. Однако добровольно делать это не спешила.

Деньги фирма отдала только после того, как над ней нависла угроза ареста счетов и наложения штрафов, сообщили 13 марта в управлении ФССП по Калужской области.