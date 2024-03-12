В Калуге украли бронзовую фигурку космонавтика

Кто-то утащил его со смотровой площадки в парке культуры и отдыха, сообщила автор скульптуры Алина Фарниева.

- Некие очень недальновидные, но очень сильные люди похитили малыша Офтальмонавтика из Парка, - рассказала она. - Скорее всего, ночью с 11 на 12 марта. Прошу всех, кто видел его после 20:00 11 марта - дайте знать.

Фигурку в парке открыли в декабре прошлого года.

Такой была фигурка утром 11 марта.