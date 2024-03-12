Мужчина и женщина погибли при пожаре в Калуге

Следственный комитет сообщил подробности о происшествии в общежитии в поселке Куровской.

Пожар там начался около 9 утра. Квартира полностью выгорела.

Тело погибшего мужчины спасатели нашли внутри помещения. Женщину смогли вывести на улицу, но она умерла уже там от полученных травм.

Сейчас следователи проводят проверку. Причины пожара будут устанавливаться с помощью экспертизы.