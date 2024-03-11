Службы Тарусского района подготовились к весеннему половодью

Лед на реках региона вскроется, по прогнозам МЧС, в период с 21 по 29 марта.

Тарусский район – один из муниципалитетов, который может оказаться в зоне подтопления.

В частности, вода угрожает деревне Залужье, деревне Юрятино, а также Тарусе.

Тарусские спасатели сообщают, что к подъему уровня воды готовы, рассказали в правительстве региона.