56-летний мужчина пострадал в столкновении «Форда» и «Ниссана»

Авария произошла в Медыни поздно вечером 10 марта.

По предварительной информации, 50-летний водитель «Ниссана» на проспекте Ленина не уступил дорогу «Форду».

В больницу попал 56-летний водитель «Форда», рассказали в ГИБДД.