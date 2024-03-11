В Калуге 32-летнего мужчину сбили на тротуаре

Помощь пострадавшему оказали на месте врачи скорой помощи.

По данным полиции, 58-летний водитель «Фольксвагена Крафтера» двигался задним ходом и сбил пешехода.

Авария произошла утром 10 марта в районе дома №188 на улице Суворова.

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