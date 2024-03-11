В Калужской области «Рено» сбил 36-летнего мужчину

Авария произошла в Людиновском районе на дороге между Дятьково и Людиново рано утром 9 марта.

По предварительным данным ГИБДД, 71-летний водитель фургона «Рено» двигался в сторону Людиново и сбил человека, который находился на проезжей части.

Пострадавшего увезли с травмами в больницу.