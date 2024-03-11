Житель Калужской области специально устроил ДТП, разозлившись на знакомого

Уголовное дело в Медынском районе расследовалось по статье «Умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба», сообщили 11 марта в прокуратуре.

Инцидент произошел в апреле прошлого года.

По версии следствия, мужчина сел за руль своей машины и специально врезался в машину знакомого.

Ущерб оценили в 146 тысяч рублей.

Обвиняемому грозит до двух лет колонии.