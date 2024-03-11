Заброшенный дом сгорел в Козельске

, Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

, Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Из людей никто не пострадал.

Причины возгорания пока не называются.

По предварительным данным, загорелся расселенный дом на улице Мичурина.

Пожар произошел в ночь на 10 марта.

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