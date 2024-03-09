В Калуге за первые два дня длинных выходных сгорело две квартиры, один человек погиб

В пятиэтажке на улице Мичурина в результате пожара полностью выгорела квартира.

Сигнал на пульт пожарной охраны поступил в субботу, 9 марта около десяти утра. Расчет пожарно-спасательного подразделения незамедлительно выехал на место.

К сожалению, внутренности квартиры выгорели практически полностью, есть и пострадавший.

Причину возгорания сейчас выясняют. Возможно, она связана с неосторожным обращением с огнем.

Днем ранее, 8 марта на улице Карла Либкнехта полыхнуло жильё на четвертом этаже пятиэтажки. Сгорел балкон, погибла хозяйка квартиры.