Несколько человек пострадало в Калуге в результате ночного ДТП

Около четырех утра в субботу, 9 марта в Калуге на улице Плеханова столкнулись два автомобиля.

Дорогу не поделили водители «Шевроле Эпика» и «Шевроле Лачетти». На место ДТП были вызваны работники скорой помощи.

- Есть пострадавшие, - сообщает МЧС России по Калужской области. - На месте работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи.