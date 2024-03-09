Опубликованы эпичные кадры пожара легкового авто в Калужской области

В Жуковском районе, в деревне Трясь на улице Таборная полыхнул автомобиль.

Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного МЧС в 18 часов 39 минут, в пятницу, 8 марта.

Приехавшие оперативно на место пожара пожарно-спасательные подразделения потушили машину, но судя по опубликованным фото от автомобиля уже практически ничего не осталось.

Пострадавших в этом пожаре нет, сообщает МЧС России по Калужской области. На месте ситуацию разбирают инспекторы Госпожарнадзора.