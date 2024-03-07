В Калуге пожилую женщину сбили на Правом берегу

Авария произошла днем в четверг, 7 марта, на улице Андрея Алешина.

По предварительным данным, у дома №2а водитель «Шкоды» сбил 74-летнюю женщину, которая шла по проезжей части.

Пострадавшую пенсионерку увезли в больницу.