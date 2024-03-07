В Калуге глыба льда разбила козырек на входе в дом

Инцидент произошел на улице Радищева, 13, сообщил местный житель.

- В воскресенье упала глыба льда с крыши, снесла козырек и пробила трубы, вода течет и затапливает подвал, на данный момент так и не починили, - жалуется калужанин.

В региональной Госжилинспекции подтвердили, что в колл-центр поступили обращения по этому вопросу.

- К сожалению, УК не устранила нарушение, - прокомментировали в ГЖИ. - Чтобы мы могли принять меры административного воздействия в отношении УК, нам необходимо провести контрольно-надзорные мероприятия. Пожалуйста, обратитесь к нам с письменным заявлением и указанием всех нарушений любым удобным для вас способом. К сожалению, без официального заявления инициирование проверки невозможно.