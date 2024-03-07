В Калужской области два года грозит водителю, сбившему ребенка

Авария произошла в Кирове в октябре прошлого года. Сейчас завершилось расследование уголовного дела.

По предварительным данным, 47-летний мужчина за рулем «Ленд Ровера» сбил восьмилетнего мальчика, который шел по нерегулируемому переходу. У ребенка зафиксировали тяжелые травмы.

По уголовной статье водителю грозит до двух лет колонии, рассказали в прокуратуре.