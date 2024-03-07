В Калуге выплатили 250 и 200 тысяч рублей детям, на которых напала собака

Деньги уже переведены семьям, сообщила в четверг, 7 марта, прокуратура Калужской области.

В пользу 10-летнего мальчика взыскали 250 тысяч, в пользу 10-летней девочки – 200 тысяч рублей.

Как мы уже рассказывали, в ноябре прошлого года на улице Минской детей покусал стаффордширский терьер, который принадлежит 34-летнему жителю Калуги. Собака выбежала из квартиры. Мужчине грозит до шести месяцев ареста.