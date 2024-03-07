В Калуге мужчина умер за рулем на заправке

Трагедия произошла днем в среду, 6 марта, на АЗС на Правобережном проезде, сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным, 84-летнему водителю «Рено Логан» стало плохо за рулем. Он врезался в «Ниссан».

Прибывшим на место происшествия врачам не удалось спасти жизнь пожилого калужанина.